Україна витрачає на оборону та безпеку п’яту частину видатків бюджету – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час заходів з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.

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"В той час, коли все ще потрібні колосальні ресурси для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, коли конче необхідні великі кошти на соціальну підтримку ліквідаторів і потерпілих, - ми мусимо витрачати на оборону та безпеку ледве чи не п’яту частину видатків нашого бюджету", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2016 рік видатки на національну безпеку та оборону передбачені у сумі 113 млрд грн.