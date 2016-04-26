Хакери атакували майже 250 польських банків – ЗМІ

Жертвами хакерських атак в Польщі стали 17 комерційних і 230 кооперативних банків, повідомляє Европейская правда з посиланням на видання Puls Biznesu.

"Не знаємо, скільки насправді жертв у Польщі і чи є якісь фінансові втрати із-за цих атак", - йдеться в повідомленні редакції.

Як зазначається, атака під назвою "GozNym" не є інноваційною. Для атаки використовується техніка, відома по інших атак. Жертва бачить правильну адресу, але під контролем браузера GozNym її перенаправляє на фальшивий сайт. Шкідлива програма краде реєстраційні дані банківського рахунку, якими зловмисники можуть скористатися на реальному веб-сайті банку, роблячи вигляд, що це клієнт".

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Разом з тим представник Комісії з фінансового нагляду Польщі Лукаш Дайнович зазначив, що згідно з інформацією комісії, надзвичайної ситуації у зв'язку з хакерськими атаками не спостерігається.