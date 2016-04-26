ПриватБанк визнано найкращим українським банком у Europe Banking Awards 2015

Як ідеться в повідомленні видання, ПриватБанк визнано найкращим українським роздрібним банком. Найкращим інвестиційним банком в Україні за підсумками 2015 року став Commerzbank.

«Ми із задоволенням називаємо найкращі банки Центральної та Східної Європи, які досягли значних результатів за дуже складний, але корисний рік для банківської системи регіону, – йдеться в повідомленні видання. – Експерти журналу визначили найкращі фінансові установи як серед роздрібних та інвестиційних банків, так і серед керуючих компаній, брокерів і консультантів».

Нагадаємо, в лютому угоду ПриватБанку та приватних іноземних інвесторів про продовження строків випуску єврооблігацій банку визнано найкращою угодою 2015 року в Східній Європі в номінації Best restructuring банківського рейтингу 2015 року. За даними експертів журналу EMEA Finance, угода рефінансування єврооблігацій українського ПриватБанку стала абсолютним переможцем серед усіх подібних угод європейських банків.