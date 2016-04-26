Рівень непрацюючих кредитів в банківській системі України перевищує 40%

Рівень непрацюючих кредитів в банківській системі України на сьогоднішній день, за оцінками Національного банку України, перевищує 40%.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході круглого столу в Києві.

За її словами, якщо порівнювати цей показник з іншими країнами, то подібний рівень проблемної заборгованості за кредитами властивий країнам з кризовою економікою.

"З таким багажем і відсутністю адекватного захисту прав кредиторів складно нарощувати кредитування", - зазначила Рожкова.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, банківська система України має надмірний рівень ліквідності, зокрема, станом на 1 січня 2016 року обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ склав 89,265 мільярда гривень.

Банкіри не поспішають відновлювати кредитування через низький захист прав кредиторів, вантаж накопичених проблемних боргів і низьку кредитоспроможність позичальників.

Залишки за гривневими кредитами в українських банках за 2015 рік знизилися на 19,1% - до 439,3 мільярда гривень, по валютних - на 20,3%, до 23,9 мільярда доларів.