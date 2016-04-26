Мінфін назве дату приїзду місії МВФ в Україну в найближчі тижні

Міністерство фінансів України веде активний діалог з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом і розраховує визначити дату приїзду місії Фонду до Києва найближчими тижнями, повідомив журналістам заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

"Ми в ефективному діалозі, Мінфін веде активні дискусії. Ми очікуємо, що протягом наступних тижнів можемо мати конкретну дату їхнього приїзду", - сказав Шевальов.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк говорив журналістам, що Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, а віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що до 1 травня Україна має виробити конкретний план роботи з Фондом на найближчу перспективу.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

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На даний час йде другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.