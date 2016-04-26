ЄБРР надав Україні 40 мільйонів євро на будівництво сховища ядерних відходів

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії підписання документу президент України Петро Порошенко наголосив на важливості виділення додаткового фінансування на будівництво СВЯП-2.

Він підкреслив, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції є найбільшою у світі рукотворною катастрофою, внаслідок якої постраждали тисячі людей і сотні квадратних кілометрів територій.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня президент ЄБРР Сума Чакрабарті і посол Японії в Україні Шигекі Сумі заявили, що країни "Великої сімки" спільно з одним з основних кредиторів України Європейським банком реконструкції та розвитку, а також іншими донорами готові виділити Україні близько 87,5 млн євро на реалізацію проектів з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, включаючи проекти щодо об'єкта "Укриття", а також на добудову СВЯП-2.

Як заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, в цілому Україні потрібно близько 105 млн євро. В основному ці кошти були потрібні на добудову СВЯП-2, на яке вивозитиметься паливо з 1-3 блоків Чорнобильської АЕС. Введення в експлуатацію СВЯП-2 заплановане на кінець 2017 року.

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Довідка УНІАН. Україна залучає донорську допомогу для реалізації чорнобильських проектів з 1993 року. Одним з ключових партнерів нашої країни в цій сфері є ЄБРР. Під егідою банку сформовано Рахунок ядерної безпеки. Кошти на нього вкладають Бельгія, Канада, Данія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Росія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати Америки.