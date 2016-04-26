Сім'я президента Ісландії пов'язана з офшорними компаніями - ЗМІ

Президент Ісландії Олафур Рагнар Грімссон пов'язаний з щонайменше однією офшорною компанією попри заперечення цього факту, раніше зроблені ним у ЗМІ, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Grapevine.

"Згідно з документами, сімейний ювелірний бізнес дружини Грімссона – британська компанія Moussaieff Jewelers Limited (MJL) принаймні з 2000 по 2005 роки переводила кошти на рахунки Lasca Finance Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акціонерами цієї фірми значилися тесть і теща президента, яка очолила сімейний бізнес після смерті чоловіка. При цьому, як раніше зізнавалася дружина президента, фактично саме вона, а не її мати вже кілька років керує MJL.

Як повідомлялося, прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон на початку квітня подав у відставку після скандалу з панамським офшорами.

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Гуннлаугссон і його дружина стали одними з фігурантів розслідування міжнародних журналістів щодо іменитих власників великих офшорів.

Зазначається, що Гуннлаугссон раніше відмовився подавати у відставку за причетність до офшорної компанії.