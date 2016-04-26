Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,30 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2530,1814 (26 квітня – 2533,8921)

100 EUR – 2855,8157 (26 квітня – 2854,1761)

10 RUR – 3,8073 (26 квітня – 3,8030)

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Як повідомляв УНІАН, вівторок, 26 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,25 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4840/28,5950 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3800/0,3820 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,3008 гривні/долар, станом на цю годину укладено 583 операції на суму 462,68 мільйона доларів.