Мінфін хоче спростити обмін податковими даними

Міністерство фінансів України спільно з Національним банком, Державною фіскальною службою та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України підготувало низку законодавчих ініціатив, прийняття яких дозволить значно спростити процедуру обміну податковими даними і, як наслідок, скоротити тимчасові і фінансові витрати держави і бізнесу на оцінку фіскального статусу суб'єктів підприємництва в країні.

Як повідомили в прес-службі Мінфіну, проекти документів були розроблені за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у рамках виконання завдань щодо дерегуляції і поліпшення бізнес-клімату.

Як пояснили в Мінфіні, автори документів пропонують скасувати необхідність підтвердження довідки про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України, для резидентів; скасувати видачу довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом, якщо суб'єкт підприємництва здійснює виплати за зовнішньоекономічними контрактами у гривні; скасувати довідку про взяття на облік та повідомлення про взяття на облік; скасувати вимогу про виписку з реєстру платників ПДВ; скасувати довідку про курси валют, але при цьому зобов'язати судові та правоохоронні органи, а також інші відомства самостійно користуватися даними про актуальні курсах. Крім того, пропонується скасувати паперовий обіг довідок про виплату зарплати та про видачу коштів для виплати зарплати з метою перевірки правильності розрахунку єдиного соцвнеску.

Також у Мінфіні пропонують видавати за місцем звернення довідки про сплату податку на прибуток, про підтвердження статусу платника податків в Україні і користуватися даними порталу ГФС при видачі довідок про відсутність боргів перед бюджетом.

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Як повідомляв УНІАН, питання спрощення податкового обліку та дерегуляції у сфері податкового адміністрування є одними з пріоритетів роботи уряду України, який проголосив ідею глибокого реформування роботи ГФС і удосконалення норм чинного податкового законодавства.