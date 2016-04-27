Квартальна виручка Apple впала вперше за 13 років

Apple відзвітувала про фінансові показники за другий квартал 2016 фінансового року, серед яких — виручка, яка впала вперше з 2003 року, пише РБК.

Згідно із звітом, дохід компанії за квартал склав $50,6 млрд, а чистий прибуток — $10,5 млрд ($1,9 за акцію). У цьому ж кварталі минулого року дохід склав $58 млрд, а чистий прибуток — $13,6 млрд ($2,33 за акцію).

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Продаж iPhone в другому кварталі поточного фінансового року порівняно з цим же періодом минулого року впали на 16%, до 51,2 млн одиниць. Найбільше падіння продажів — на 26% — зафіксовано в Китаї, а в США падіння склало 10%.

Разом з тим компанія оголосила, що збільшить розмір квартальних дивідендів на 10% — у розмірі $0,57 на акцію. Також Apple оголосила про те, що викупить акції на суму $175 млрд замість $140 млрд.

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