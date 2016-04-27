Twitter скоротив квартальний збиток у 2 рази

Чистий збиток сервісу мікроблогів Twitter Inc. за перший квартал 2016 року знизився в річному вираженні на 51%, до 79,731 мільйона доларів, йдеться в повідомленні компанії, передає Прайм.

Чистий збиток в перерахунку на одну акцію за квартал становив 0,12 долара проти збитку 0,25 долара роком раніше. Однак аналітики очікували, що показник досягне прибутку в розмірі 0,1 долара за акцію.

Виручка Twitter зросла на 36,4% порівняно з першим кварталом 2015 року, до 594,521 мільйона доларів, що співпало з мінімальним очікуваним раніше компанією значенням. Аналітики, опитані виданням The Wall Street Journal, очікували показника на рівні 607,8 мільйона доларів. При цьому виручка від реклами зросла в річному вираженні за підсумками кварталу на 37%, до 531 мільйона доларів.

Кількість місячних активних користувачів Twitter в першому кварталі становила 310 мільйонів осіб, що на 3% більше аналогічного показника за січень-березень 2015 року. Twitter пов'язує зростання індикатора із сезонними факторами і маркетинговими діями. У четвертому кварталі 2015 року показник досяг значення 305 мільйонів осіб.

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Згідно з прогнозом Twitter, у другому кварталі компанія очікує прибуток у розмірі 590-610 мільйонів доларів. Скоригований показник EBITDA, на думку керівництва, становитиме 145-155 мільйонів доларів, обсяг капітальних витрат за весь 2016 рік досягне значення в 300-425 мільйонів доларів.

Американська компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Основний продукт компанії - соціальна мережа для обміну короткими повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.