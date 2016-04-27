Гройсман обіцяє підвищити соцстандарти на 10%, а також скасовувати податки з пенсій

Кабінет міністрів України має намір із 1 грудня підвищити соціальні стандарти на 10%, замість раніше запланованих 6%, а також скасувати оподаткування пенсій з 1 травня, повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він відзначив, що ці рішення вимагають внесення змін до закону про держбюджет країни на 2016 рік.

Пізніше Кабмін направив до Верховної Ради законопроекти про підвищення соціальних стандартів на 10% і скасування оподаткування пенсій, запропонувавши депутатам розглянути їх на найближчому пленарному тижні.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

«По можливості прошу народних депутатів підтримати законопроекти», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

При цьому міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що прийняття даних законопроектів стане можливим завдяки збільшенню дохідної частини бюджету на 6,4 млрд грн, зокрема й за рахунок підвищення плати за користування надрами.

Крім того, за словами голови Мінфіну, обсяг субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг становитиме 40,2 млрд грн.

Читайте такожКабмін підвищив ціни на газ для населення

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року прийняла Закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП й доходами 595 млрд грн.

Згідно з документом, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2016 року встановлено на рівні 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

На поточний момент мінімальна заробітна плата в Україні становить 1378 грн, а мінімальна пенсія – 1074 грн.

З 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які втричі перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становить 4134 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами.