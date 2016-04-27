Гройсман розповів про діалог з МВФ і нові маяки програми реформ

Уряд України веде активний діалог з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом і найближчим часом оприлюднить нові маяки програми реформ, повідомив під час брифінгу в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми ведемо діалог з МВФ. Ми виходимо на конструктивні рішення. Думаю, що їх найближчим часом буде затверджено й оприлюднено», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Нині триває другий перегляд програми співробітництва. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між українською владою і Радою директорів МВФ.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк говорив журналістам, що Україна готова до приїзду місії Міжнародного валютного фонду, а віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначав, що до 1 травня Україна повинна виробити конкретний план роботи з Фондом на найближчу перспективу.