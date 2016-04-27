Гривня продовжує зростати – вже 25,22 за долар

У середу, 27 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,16/25,22 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,4810/28,5460 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,2009 грн/дол., на цю годину укладено 75 угод на суму 42,45 млн дол.