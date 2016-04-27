Розенко назвав розміри мінімальних зарплат і пенсій до кінця року

До 1 грудня поточного року мінімальна пенсія в Україні становитиме 1247 грн проти нинішнього рівня в 1074 грн, а мінімальна зарплата – 1600 грн проти нинішнього рівня в 1378 грн. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«З 1 грудня мінімальна пенсія буде 1247 грн, мінімальна зарплата – 1600 грн», – написав Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 27 квітня, схвалив проекти законів про внесення змін до державного бюджету України з метою підвищення соціальних стандартів з 1 грудня та скасування оподаткування пенсій з 1 травня поточного року.