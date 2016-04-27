У Польщі підрахували розмір депозитів українців в банках країни

Розмір депозитів українців у польських банках за станом на кінець 2015 року збільшився майже удвічі порівняно з попереднім роком і склав близько 900 мільйонів злотих (231 мільйон доларів), повідомляє Апостроф з посиланням на "Польське радіо".

"За інформацією Національного банку Польщі, в кінці 2015 року розмір депозитів, відкритих в польських банках громадянами України, склав приблизно 900 мільйонів злотих, або 231 мільйон доларів, порівняно з 500 мільйонів злотих, або 128 мільйонів доларів, на кінець 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українці, які працюють в Польщі, минулого року надіслали на батьківщину близько 2 мільярдів євро.

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Видання зазначає, що за інформацією заступника голови Національного банку України Владислава Рашкована, валютну лібералізацію в Україні буде здійснено в декілька етапів в рамках виконання зобов'язань перед Європейським Союзом.