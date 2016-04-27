Фонд гарантування почав ліквідацію ще одного банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію банку "Софіївський" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку триватиме 2 роки - до 24 квітня 2018 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Віктор Куліш.

Фонд пообіцяв повідомити про початок виплат вкладникам банку додатково на своєму сайті і нагадав, що ці виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок процедури ліквідації банку в газеті "Голос України", а задоволення цих вимог буде здійснюватися за рахунок виручки від реалізації активів банку у встановленій черговості.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 22 квітня за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку "Софіївський". 23 грудня минулого року НБУ визнав банк "Софіївський" неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

За інформацією НБУ, історично банк перебував у Донецьку, однак після початку антитерористичної операції переїхав до Києва, але його кредитний портфель сконцентрований у зоні АТО, що позначилося на ліквідності та платоспроможності банку.

Ключовими власниками банку, за інформацією НБУ, були кияни Олексій Трійників, Микола і Володимир Ткаченко, а також ще низка громадян, які проживають у м. Донецьку.