Україна в рамках реструктуризації довипустить євробондів на $430 мільйонів
Додатковий випуск облігацій зовнішніх державних позик України має завершити технічні питання реструктуризації зовнішнього боргу України.
Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 27 квітня підтримав рішення здійснити додатковий випуск і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України та державних деривативів, щоб завершити технічні питання реструктуризації зовнішнього державного боргу України, проведеної в листопаді 2015 року.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, для остаточного завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу залишилися зобов'язання України здійснити додатковий випуск нових облігацій і державних деривативів для власників старих облігацій на загальну суму близько 430,6 мільйонів доларів США.
Мінфін нагадав, що минулого року успішно виконав реструктуризацію 13 з 14 серій облігацій зовнішніх державних позик і гарантованих державою єврооблігацій, що входили в периметр реструктуризації, і єдиним неврегульованим державним боргом залишається так званий "російський борг" сумою 3 мільярди доларів США.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 27 квітня №309, опублікованому на урядовому порталі, Мінфін здійснить додатковий випуск і розміщення облігацій зовнішньої держпозики 2015 року по прибутковості 7,75% річних на загальну суму 346,593 мільйона доларів США і державних деривативів на загальну умовну суму 84,059 мільйона доларів США.
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Як повідомляв УНІАН, в результаті проведеної в 2015 році реструктуризацію частини боргу, яка передбачає повне списання 3 мільярди доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних, уряд випустив нові євробонди натомість реструктуризованих та деривативи, прив'язані до зростання ВВП. Нові облігації випущені 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 мільярда доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років.
"Російські" облігації на 3 мільярда доларів не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.