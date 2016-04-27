Україна в рамках реструктуризації довипустить євробондів на $430 мільйонів

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 27 квітня підтримав рішення здійснити додатковий випуск і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України та державних деривативів, щоб завершити технічні питання реструктуризації зовнішнього державного боргу України, проведеної в листопаді 2015 року.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, для остаточного завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу залишилися зобов'язання України здійснити додатковий випуск нових облігацій і державних деривативів для власників старих облігацій на загальну суму близько 430,6 мільйонів доларів США.

Мінфін нагадав, що минулого року успішно виконав реструктуризацію 13 з 14 серій облігацій зовнішніх державних позик і гарантованих державою єврооблігацій, що входили в периметр реструктуризації, і єдиним неврегульованим державним боргом залишається так званий "російський борг" сумою 3 мільярди доларів США.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 27 квітня №309, опублікованому на урядовому порталі, Мінфін здійснить додатковий випуск і розміщення облігацій зовнішньої держпозики 2015 року по прибутковості 7,75% річних на загальну суму 346,593 мільйона доларів США і державних деривативів на загальну умовну суму 84,059 мільйона доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті проведеної в 2015 році реструктуризацію частини боргу, яка передбачає повне списання 3 мільярди доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних, уряд випустив нові євробонди натомість реструктуризованих та деривативи, прив'язані до зростання ВВП. Нові облігації випущені 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 мільярда доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років.

"Російські" облігації на 3 мільярда доларів не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.