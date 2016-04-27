В РФ погодилися на реструктуризацію частини "боргу Януковича"

Кабінет міністрів України схвалив реструктуризацію зовнішнього боргу Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" перед російським банком "ВТБ Капітал" на суму 100,8 мільйона доларів.

"27 квітня з ініціативи Міністерства фінансів уряд прийняв постанову про реструктуризацію зовнішнього боргу "Укравтодору" перед "ВТБ Капітал" на суму 100,8 мільйона доларів США", - повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, досягнута домовленість з "ВТБ Капітал" про 25% списання номінальної вартості боргу в розмірі 25,2 мільйона доларів, про продовження строку погашення до 1 вересня 2019 року і оформленні нового боргу облігаціями зовнішньої державної позики в розмірі 75,535 мільйона доларів і відповідного випуску державних деривативів.

"Реструктуризація боргу "Укравтодору" завершує реструктуризацію гарантованого державою боргу. Завдяки досягнутим домовленостям Україна знизить боргове навантаження, а отже - посилить макроекономічну стабільність, оздоровить економіку і, завдяки цьому, пожвавить залучення інвестицій", - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Кабмін схвалив реструктуризацію боргу "Укравтодору" перед "Сітібанком" на суму 41,5 мільйона доларів. За словами керівництва Мінфіну, борг перед "Сітібанком" буде реструктуризовано на тих же умовах, що і з "Ощадбанком Росії" - 25% списання номінальної вартості, продовження строку погашення до 1 вересня 2019 року і оформлення нового боргу облігаціями зовнішньої державної позики разом з випуском державних деривативів.

Тоді ж уряд повідомило, що для реструктуризації боргу "Укравтодору" перед "Сітібанком" Україна забезпечить випуск держоблігацій на 31,617 мільйона доларів і державних деривативів умовною вартістю 10,389 мільйона доларів.

Раніше Кабмін також схвалив реструктуризацію боргу "Укравтодору" і конструкторського бюро "Південне" перед "Ощадбанком Росії" на суму 367,4 мільйона доларів.

"ВТБ Капітал" - інвестиційний банк, що входить в групу компаній ВТБ, який бере участь у більш ніж 430 угодах на ринках боргового та акціонерного капіталу. Головний офіс компанії знаходиться в Москві, Росія.