Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - 25,21 за долар
Офіційний курс НБУ на 28 квітня: 100 USD – 2521,5094 гривні; 100 EUR – 2850,0621 гривні; 10 RUR – 3,8696 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2521,5094 (27 квітня – 2530,1814)
100 EUR – 2850,0621 (27 квітня – 2855,8157)
10 RUR – 3,8696 (27 квітня – 3,8073)
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27 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,16/25,22 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4910/28,5560 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3840/0,3850 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,2151 гривні/долар, станом на цю годину укладено 466 угод на суму 464,06 мільйона доларів.