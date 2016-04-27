Тимчасову адміністрацію в "Родовід Банк" продовжено на невизначений термін

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив повноваження тимчасового адміністратора "Родовід Банку" Віктора Куліша на невизначений термін.

Як повідомляється на сайті фонду, повноваження продовжуються до дати отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку після скасування заходів забезпечення позову, накладених за рішенням Печерського районного суду м. Києва від 22 квітня по справі №757/19277/16-ц.

Зазначене рішення суду поки не оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, і Фонд гарантування за запитом УНІАН його зміст поки не прокоментував.

Раніше, 29 березня, Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в "Родовід Банку" на 1 місяць – до 25 квітня 2016 року включно.

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Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України за погодженням з Міністерством фінансів, як власником державного санаційного "Родовід Банку", ухвалив рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 лютого. Рішення прийнято в рамках Стратегії розвитку державних банків, затвердженою Кабінетом міністрів 11 лютого, з міркувань раціональності управління державною власністю та коштами бюджету.

"Родовід Банк" був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 мільярда гривень і ще на 3,95 мільярда гривень в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

За оцінками Мінфіну, подальше існування банку без підтримки держави не представляється можливим, а одна з причин, по якій банк не став повноцінним санаційним банком, - це відсутність на законодавчому рівні механізмів передачі та реалізації проблемних активів банків державного сектора.