Син Порошенка задекларував доходи: живе на одну зарплату

Син президента України Петра Порошенко, народний депутат від фракції БПП Олексій Порошенко задекларував 77 212 гривень доходів 2015 року, йдеться в його декларації про доходи на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що весь дохід парламентарія Олексія Порошенка склала заробітна плата.

Набагато більше заробила дружина Олексія - 2,88 мільйона гривень. З них 1,96 мільйона - зарплата, 68,8 тисяч гривень - страхові виплати, 59,15 тисяч гривень - інші доходи.

Олексій Порошенко володіє квартирою в 80 квадратних метрів, а також іншим нерухомим майном загальною площею 178,5 метрів.

Читайте такожГоловний митник Києва "забув" задекларувати свої базари і спільний бізнес з Юрою Єнакіївським - ЗМІ

Також у власності Порошенка перебувають 4 автомобілі: BMW 320 Cabrio 2011 року, ГАЗ 14, Седан - 1981 року, Land Rover Discovery 2013 року випуску.

В банках у Порошенка лежить 428,29 тисячі гривень, а у членів його сім'ї 8,769 мільйона гривень. З них 8,539 мільйона гривень - за кордоном.