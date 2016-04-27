Неплатоспроможні банки заборгували НБУ 55,5 мільярда

Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед Національним банком України за березень 2016 року знизився на 90 мільйонів гривень, або на 0,2%, - до 55,46 мільярда гривень на 1 квітня.

Як повідомляється на сайті НБУ, у структурі заборгованості на 1 квітня 48,67 мільярда гривень основної суми кредиту і 6,79 мільярда гривень нарахованих відсотків.

За інформацією НБУ, в якості забезпечення за кредитами регулятор отримав майнові права за кредитами клієнтів банків, нерухомість, рухоме майно та цінні папери.

Також повідомляється, що НБУ продовжує роботу з заставами неплатоспроможних банків, наданими в якості забезпечення за кредитами, та в 2016 році планує наростити обсяг погашень до 12,8 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед Національним банком України протягом січня-лютого 2016 року збільшився на 4,42 мільярда гривень, або на 8,6%, - до 55,55 мільярда гривень на 1 березня.

Нацбанк пояснив зростання заборгованості рішенням про виведення з ринку санаційного "Родовід Банку", яке Нацбанк прийняв спільно з Міністерством фінансів 25 лютого.

Фонд гарантування вкладів фізосіб розраховує в поточному році виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 15 мільярдів гривень або вдвічі більше, ніж офіційно зафіксовано в планах, із застереженням, що Національний банк "заморозив" продаж активів, що перебувають у заставі за виданими кредитами рефінансування, і відновлення продажу цих активів можливо в квітні.

У свою чергу НБУ заявляв, що вважає неефективною роботу Фонду гарантування з продажу майна неплатоспроможних банків-позичальників, що перебуває у заставі за кредитами рефінансування, оскільки обсяг реалізації становить лише 8% від узгодженого регулятором.

В процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 5 фінустанов, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".