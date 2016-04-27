У Київраді створюється контрольна комісія з перевірки банку "Хрещатик"

Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики підтримала проект рішення "Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення ПАТ "КБ "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Відзначається, що відповідна комісія буде перевіряти обставини, які призвели до неплатоспроможності банку "Хрещатик", а також дії та бездіяльність посадових осіб Департаменту фінансів та Департаменту комунальної власності КМДА.

До складу комісії увійшли представники всіх фракцій Київради.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5 квітня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" строком на один місяць, до 5 травня, на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Пізніше фонд продовжив термін тимчасової адміністрації в банку-до 4 червня включно.

Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введення в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася в правоохоронні органи та Державну фіскальну службу.

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Згодом у правоохоронні органи звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

За інформацією екс-голови правління банку Дмитра Гриджука, "Хрещатик" ніколи не був кишеньковим банком певної фінансово-промислової групи і практично з дня свого заснування - 23 роки - займався спільними проектами зі столичним муніципалітетом. Він також повідомив, що банк потребував підтримки акціонерів, яку не отримав.

За інформацією джерел в банку, комунальні підприємства р. Києва, підзвітні Киегоргосадминистрации, незадовго до введення тимчасової адміністрації в банк "Хрещатик" встигли вивести з нього близько 300 мільйонів гривень своїх коштів. У той же час, за даними КМДА, з початку року до 1 квітня комунальні підприємства Києва вивели з неплатоспроможного банку "Хрещатик" тільки 25%, або 115 мільйонів гривень, своїх коштів у банку.