Греція звинувачує МВФ у підриві програми фіндопомоги

Про це у середу, 27 квітня, заявила речниця грецького уряду Ольга Геровасілі, передає Deutsche Welle.

Зокрема, грецький уряд вважає, що саме Фонд є ініціатором "додаткових заходів", яких Єврозона очікує від Греції задля надання їй наступного траншу допомоги. Йдеться про додаткові 3,6 мільярда євро, які Греція має зекономити в розрахунках бюджету до 2018 року. Наразі країні вже вдалося закласти в бюджет економію 5,4 мільярда євро.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у середу в телефонній розмові із президентом Європейської Ради Дональдом Туском зажадав скликання саміту щодо проблеми Греції з її кредиторами. Минулого тижня ситуацію в Греції мали обговорити міністри фінансів Єврозони, однак цю зустріч було перенесено. Таким чином, сподівання Греції розпочати переговори щодо полегшення умов виплати боргів не вдалося.

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Туск, своєю чергою, закликав міністрів зустрітися якнайшвидше, щоб уникнути повторення минулорічної грецької кризи, що мало не закінчилася виходом Греції з єврозони. "Нам потрібна конкретна дата нової зустрічі Єврогрупи у недалекому майбутньому, і я кажу не про тижні, а про дні", - сказав Туск.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція і її кредитори закінчили переговори в неділю, 20 березня, так і не досягнувши угоди про умови надання фінансової допомоги. Нездатність досягти угоди посилює тиск на економіку Греції, якій і без того складно через прибуття в країну в останні 15 місяців більше мільйона біженців.