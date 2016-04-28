Квартальний прибуток Facebook зріс майже втричі

Про це свідчать дані в опублікованій 27 квітня звітності компанії, передає РБК. Виручка Facebook за квартал (GAAP) склала близько $5,2 млрд, що на 57% більше аналогічного періоду 2015 року.

Після оголошення фінансових результатів котирування акцій Facebook почали різко зростати. Якщо на закритті NASDAQ торги завершилися зростанням всього на 0,12% до ціни закриття 26 квітня, в ході продовжених торгів (after-hours) станом на 00:00 за Києвом показували позитивну динаміку в 9,5%. Капіталізація Facebook перевищила $319 млрд.

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Основною статтею доходів для Facebook залишається реклама — вона принесла компанії $5,2 млрд (зростання у 57% рік до року). При цьому соцмережі вдалося наростити частку рекламної виручки на мобільних пристроях. Якщо в першому кварталі 2015 року на мобільну рекламу доводилося 73% рекламних доходів, то в першому кварталі 2016 року цей показник зріс до 82%, випливає із звітності компанії.

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