Федрезерв США зберіг ключову ставку: вартість запозичень може підвищити в червні

Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку в діапазоні 0,25-0,50 відсотка, але дала зрозуміти, що впевнена у перспективі американської економіки, залишивши двері відчиненими для підвищення вартості запозичень в червні, передає Reuters.

Федеральний комітет з відкритих ринків повідомив, що ситуація на ринку праці продовжує поліпшуватися, незважаючи на уповільнення економіки, і що він уважно стежить за інфляцією.

Читайте такожЄС, США та ще шість країн підтримали вимогу України до Росії усунути торгові обмеженняРегулятор додав, що ситуація в світовій економіці залишається на радарі, але виключив з прес-релізу фразу про те, що вона є ризиком для США.

ФРС вперше за майже десять років підвищила ставку в грудні минулого року. Зараз регулятор прогнозує лише два підвищення ставки в поточному році проти чотирьох, що очікувалося в грудні.

Нинішня заява ФРС - третє поспіль, в якій регулятор не говорить про баланс ризиків для економіки.

Проте ФРС зазначила, що незважаючи на деяке уповільнення зростання витрат домашніх господарств, їх реальний дохід зростає "солідними темпами", і настрій споживачів залишається на високому рівні.

Інфляція в США прискорилася останнім часом, але ФРС вважає, що вона залишиться низькою в найближчій перспективі через зниження цін на енергоносії. Однак регулятор додав, що впевнений в тому, що інфляція прискориться до орієнтиру в 2 відсотка в середньостроковій перспективі.

ФРС також повторила, що ситуація в економіці США буде розвиватися таким чином, що гарантує "лише поступове підвищення" відсоткової ставки.