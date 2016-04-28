Кабмін визначився, як профінансувати заплановане підвищення соцстандартів

Кабінет міністрів України планує компенсувати додаткові 6,7 млрд грн видатків державного бюджету у зв'язку з рішенням підвищити соціальні стандарти в поточному році на 16% замість запланованих 12% за рахунок збільшення податкових надходжень від державної газодобувної компанії «Укргазвидобування», повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«Витрати обсягом 6,7 млрд грн будуть профінансовані головним чином за рахунок збільшення податкових надходжень «Укргазвидобування» у зв'язку зі збільшенням з 1 травня 2016 року закупівельноїціни природного газу», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Читайте такожРозенко назвав розміри мінімальних зарплат і пенсій до кінця рокуТаким чином, зазначили в міністерстві, підвищення соціальних витрат буде збалансовано збільшенням податкових надходжень неемісійного характеру і не призведе до збільшення дефіциту державного бюджету, запланованого на рівні 3,7% ВВП. Такий граничний показник дефіциту держбюджету було обумовлено в угоді з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 27 квітня було прийнято рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до бюджету України на 2016 рік, в якому передбачено збільшення соціальних стандартів з 1 грудня поточного року на 10%, замість 6%, як планувалося раніше. Таким чином соціальні стандарти у 2016 році зростуть на 6% з 1 травня і на 10% з 1 грудня, що в сумі становитиме 16% замість запланованих 12%.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це може бути не остаточне підвищення соціальних стандартів в поточному році.