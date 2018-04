Заступниця Яресько написала заяву про звільнення

Заступник міністра фінансів Олена Макеєва написала заяву про звільнення. Про це вона повідомила у Facebook 28 квітня.

"Написала заяву про звільнення з посади заступника міністра фінансів. Більше року я мала за честь працювати у команді висококласного менеджера та справжнього професіонала своєї справи Natalie Jaresko. "We will win as a team and loose as individuals"(C). Ця фраза вже не один рік є однією з найулюбленіших, адже я впевнена, що успіх будь-якого починання напряму залежить від команди, яка спільними зусиллями працює задля досягнення поставленої цілі. Такою командою для мене стали Оксана Маркарова, Artem Shevalev, Роман Качур. Разом з ними нам вдалося реалізувати велику кількість ініціатив, які дозволили стабілізувати економічну ситуацію та закласти надійний фундамент для подальших економічних реформ", - пише Макеєва.

Вона зазначила, що дуже цінує та поважає своїх колег з міністерства за наполегливу працю, відданість та професіоналізм, завдяки яким іноді вдавалося зробити неможливі речі. А також подякувала за плідну співпрацю громадським організаціям, міжнародним експертам, представникам бізнесу та державних органів.

Макеєва побажала "справжніх успіхів новому міністру фінансів України Олександру Данилюку та його команді у реалізації вже розпочатих міністерством реформ та досягненні своїх командних цілей".