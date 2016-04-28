Порошенко створив робочу групу для боротьби з виведенням коштів за кордон

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цим указом створюється робоча група для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон, яку очолюватиме голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Указом визначені завдання керівника робочої групи, а саме - невідкладне внесення пропозицій щодо персонального складу робочої групи, передбачивши залучення до її складу членів Національної ради реформ, а також народних депутатів України, представників Кабінету міністрів України, інших органів державної влади, Національного банку України, громадських організацій, професійних об’єднань та експертів.

Читайте такожПорошенко доручив МЗС зробити все, щоб повернути Віру Савченко до України

Робоча група має підготувати до 10 червня 2016 року, з урахуванням міжнародних ініціатив, розроблених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), законопроекти щодо удосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням та виведенням доходів за кордон, запровадження правил стосовно контрольованих іноземних компаній, протидії агресивному податковому плануванню, а також з питань лібералізації валютного законодавства України.

Указ має на меті посилити контроль за агресивним податковим плануванням вітчизняними компаніями та забезпечити збільшення прозорості ведення бізнесу в Україні.

Читайте такожБританія хоче змусити офшори розкривати імена справжніх власників нерухомості

Відповідно до указу, Кабінету міністрів України необхідно невідкладно організувати роботу стосовно долучення України до міжнародних ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема щодо автоматичного обміну податковою інформацією.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.