Гривня зростає на міжбанку – вже 25,19 за долар

У четвер, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,12/25,19 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5720/28,6130 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3870 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,1646 грн/дол., на цю годину укладено 55 угод на суму 20,09 млн дол.