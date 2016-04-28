Гроші окупованого Донбасу: викрадена в Україні валюта з'явилася на "чорному ринку" Росії

Про це розповіли кілька банкірів і джерело у правоохоронних органах, передає Forbes.ru.

Посередники намагаються неофіційно обміняти їх з дисконтом, використовуючи свої знайомства з топ-менеджерами великих столичних банків.

Один з банкірів розповів, що до нього звернулися люди, що попросили поміняти кілька мільйонів євро, позначених синьою фарбою. Про спроби таких обмінів знають і правоохоронні органи, каже працівник одного із відомств. Ці гроші були вкрадені з відділень банків, розташованих у самопроголошених "ДНР/ЛНР".

При цьому наголошується, що поява подібних купюр в Росії не рідкість. "Купюри з України зайняли своє місце на чорному банківському ринку нарівні з викраденими грошима у інкасаторів або розкритого не так давно банкомату Металінвестбанку. Іноді такі купюри намагаються обпалити в забарвлених місцях і видати за постраждалі від пожежі", — розповідає працівник одного з правоохоронних відомств.

Водночас офіційно великі банки РФ запевняють, що вони таких спроб не бачать.

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Видання наголошує, що банкноти, позначені спеціальною фарбою, отримані незаконним шляхом. Так, деякі банкомати мають спеціальний захист проти злому: всередині касет з купюрами є датчик, який спрацьовує в разі удару або злому, а купюри забарвлюються незмивним чорнилом.

Крім того, у Нацбанку України є інструкція з роботи банківської системи в надзвичайних ситуаціях, якою керувалися українські банки в цьому випадку. Їм наказувалося знищувати або пошкоджувати готівкові гроші спеціальною фарбою або хімічним розчином у ситуаціях, коли їх неможливо вивезти з тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, в жовтні 2014 року він видав указ, за яким банки, що працюють у країні, закрили відділення в окупованих районах і вивезли з них всю готівку.