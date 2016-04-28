Німецький Deutsche Bank скоротив прибуток на 58%

Німецький Deutsche Bank повідомив про несподівані результати квартального прибутку завдяки зниженню судових витрат, повідомляє Рейтер.

Чистий квартальний прибуток впав на 58 відсотків до 236 мільйонів євро ($267,5 млн), в той час як акції інвестиційного бізнесу впали в ході волатильних торгів, перевищивши однак очікування аналітиків, які прогнозували чистий збиток у розмірі 249 мільйона євро.

Акції банку зростають на 3,8 відсотка.

"На 2016 рік припаде пік процесу реструктуризації",- сказав керівник банку Джон Крайан.

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Виручка від інвестиційного банкінгу впала на 23 відсотки в першому кварталі, оскільки падіння цін на сировину, занепокоєння щодо китайської економіки та низькі процентні ставки стримували прагнення клієнтів брати участь у торгах, інвестувати або випускати нові папери.

Інші банки, в числі яких Barclays і Goldman Sachs, також переживають схожі явища у сфері інвестиційного банкінгу.