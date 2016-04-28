Німецький Deutsche Bank скоротив прибуток на 58%
Квартальний прибуток банку впав до 236 мільйонів євро.
Німецький Deutsche Bank повідомив про несподівані результати квартального прибутку завдяки зниженню судових витрат, повідомляє Рейтер.
Чистий квартальний прибуток впав на 58 відсотків до 236 мільйонів євро ($267,5 млн), в той час як акції інвестиційного бізнесу впали в ході волатильних торгів, перевищивши однак очікування аналітиків, які прогнозували чистий збиток у розмірі 249 мільйона євро.
Акції банку зростають на 3,8 відсотка.
"На 2016 рік припаде пік процесу реструктуризації",- сказав керівник банку Джон Крайан.
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Виручка від інвестиційного банкінгу впала на 23 відсотки в першому кварталі, оскільки падіння цін на сировину, занепокоєння щодо китайської економіки та низькі процентні ставки стримували прагнення клієнтів брати участь у торгах, інвестувати або випускати нові папери.
Інші банки, в числі яких Barclays і Goldman Sachs, також переживають схожі явища у сфері інвестиційного банкінгу.