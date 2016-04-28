Кабмін додатково виділив понад 5 мільярдів на субсидії, щоб покрити подорожчання газу

Кабінет міністрів України додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидії у зв'язку з встановленням єдиної ціни на газ для населення, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

«Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн. За нашими розрахунками, цієї суми вистачить для того, щоб покрити витрати на газ для малозабезпечених громадян України», - цитує Розенка прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, встановлення єдиної ціни на газ для населення призведе до подорожчання послуг з опалення будинків, однак держава збільшить розмір компенсації громадянам, які отримують субсидію, щоб покрити це подорожчання.

«6 млн сімей, які отримують субсидії, переходу на єдину ціну на газ не відчують. І розмір платежів за газ залишиться колишнім. Тільки держава платитиме більшу частку, компенсуючи їм підвищення ціни», - цитує Розенка прес-служба.

Прес-служба зазначила, що всім, хто вже отримує субсидії, їх розмір буде перераховано з 1 травня поточного року автоматично.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення з 1 травня на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів, що відповідає ринковій ціні палива. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, глава уряду Володимир Гройсман наголосив, що таке рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Після підвищення ціни на газ для населення з 1 травня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.