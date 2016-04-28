Скандально відомого бізнесмена Григоришина звинувачують у співпраці з "ЛНР" - ЗМІ

Про це повідомляє "Українські новини" з посиланням на журналіста Сергія Іванова.

«Особливий цинізм Григоришина полягає в тому, що його підприємство часто практикує так звані віялові відключення електроенергії в підконтрольних Україні населених пунктах, проте не дозволяє собі нічого подібного в так званій «ЛНР», репресивні органи якої не тільки не чіпають майно Григоришина, але і допомагають ТОВ «ЛЕО», яке перетворилося на стратегічний об'єкт, який ретельно охороняється бойовиками, вибивати гроші за використану електроенергію у фізосіб та підприємств. Простіше кажучи, Костянтин Іванович непогано заробляє на війні», - пише Іванов у своєму блозі на "Цензор.Нет".

На думку Іванова, «кришує» підприємство Григоришина явно хтось із високопоставлених в «ЛНР» осіб, яка в змозі забезпечити збереження і повноцінне функціонування власності російського олігарха.

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«Не так давно мені стало відомо, що в «ЛНР» вирушив працювати один з людей Григоришина - Вадим Антонюк, який раніше трудився на посаді директора перспективного розвитку та інвестицій ВАТ «Запоріжжяобленерго», на якому Григоришин виступає одним з міноритарних акціонерів. Мені вдалося додзвонитися в «Луганське енергетичне об'єднання» та отримати підтвердження факту, що Антонюк дійсно там працює. Також я зробив дзвінок директору ТОВ «Укренергосервіс» (м.Сєвєродонецьк) Андрію Бутенко, який, за деякими даними, є близькою Антонюку людиною. У розмові Бутенко чітко засвідчив, що в Луганську Антонюк працює на Григоришина, організовуючи безперебійне надходження грошей на рахунки потенційного ренегата», - повідомив журналіст.

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Крім того, за даними джерел Іванова, в окупованому Луганську, зовсім недавно ще одна людина Григоришина - Денис Трифонов, який раніше працював в «Запоріжжяобленерго», - була призначена начальником Східної РЕМ ТОВ «ЛЕО».

Як повідомлялося, російський олігарх Костянтин Григоришин в даний момент подав прохання на отримання українського громадянства.

У зв'язку з цим, народний депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук заявив, що отримання Григоришиним українського паспорта стане плювком в обличчя героям АТО, які захищали Україну без українського громадянства, тоді як Григоришин заробляв мільйони на корупційних оборудках в нашій країні.

Раніше Національна поліція України почала розслідування розтрати майна на $ 170 млн. менеджментом Сумського НВО ім.Фрунзе, що належить Костянтину Григоришину.