НБУ запасається валютою - купив у банків більше $93 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 28 квітня, купив у банків 93,2 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,1955 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 94,1 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 25,18/25,21 грн/дол.

Читайте такожНацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - 25,21 за долар

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на 13:00 встановився на рівні 25,1656 грн/дол., учасники ринку уклали 205 угод на суму 78,97 млн дол.