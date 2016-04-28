Профіцит зведеного бюджету України в першому кварталі знизився в 4 рази

Зведений бюджет України у 1-му кварталі 2016 року виконано з профіцитом на рівні 3,432 млрд грн, що у 4 рази менше профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 14,236 млрд грн.

Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів України, доходи зведеного бюджету у січні-березні порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 16,5% - до 163,435 млрд грн, витрати - на 27%, до 160,004 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, державний бюджет України у 1-му кварталі виконано з дефіцитом в 11,008 млрд грн, тоді як за аналогічний період попереднього року держбюджет було зведено з профіцитом на рівні 4,435 млрд грн.

Доходи держбюджету у січні-березні порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 14,1% - до 129,157 млрд грн, витрати - на 28,9%, до 140,166 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками 2015 року на рівні 45,2 млрд грн, за інформацією Міністерства фінансів України, становив 57,4% річного планового показника зі змінами на рівні 78,6 млрд грн. При цьому рівень річного дефіциту держбюджету на 32,9 млрд грн нижчий за аналогічний показник за 2014 рік на рівні 78,1 млрд грн.

Верховна Рада України 25 грудня прийняла держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн.

Бюджет перераховувався кілька разів - з урахуванням прийнятих напередодні змін до податкового законодавства. Згодом міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не має зауважень до затвердженого держбюджету.