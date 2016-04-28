Держпідприємства Мінагрополітики минулого року значно покращили фінансові результати

Такий висновок випливає з аналізу річної фінансової звітності, яка була надана цими ДП. За словами експерта «Фонду розвитку українського села» Юрія Тарасенка, позитивних результатів вдалося досягти завдяки зміні підходів до управлянні ДП, запроваджених екс-міністром аграрної політики та продовольства Олексієм Павленком.

Читайте такожНовий термінал у порту "Южний" підвищить конкурентоспроможність українського зерна - Павленко

Так, за 2015 рік фінансову звітність надали 84 аграрних ДП. Разом з тим, не надали звітність 372 підприємства, в тому числі: 77 установ; 35 ДП, що розташовані в зоні проведення АТО та на тимчасово окупованій території АР Крим; та 11 держпідприємств, які Мінагрополітики у минулому році передало до Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Згідно наданих звітів за 2015 рік великі та малі державні підприємства отримали:

чистий дохід в розмірі 3,9 млрд грн (минулого року цей показник був – 3,6 млрд грн). Найбільша питома вага припадає на ДП "Укрспирт", а саме 48%, що склало 1, 86 млрд грн;

чистий прибуток в розмірі 69 млн грн. А в 2014 році підприємства отримали збиток в розмірі 587 млн грн.

Прибуток отримали 40 підприємств. Найбільшу питому вагу у формуванні прибуткової діяльності підприємств займають:

ПАТ "Аграрний фонд" - 329 млн грн;

ДП "Артемсiль" – 99, 7 млн грн;

ДП "Науково-дослідний, виробничий агрокомбiнат "Пуща-Водиця" - 44, 3 млн грн.

Коментуючи фінансові показники аграрних ДП, експерт «Фонду розвитку українського села» Юрій Тарасенко підкреслив: «У 2015 році тодішнім міністром аграрної політики та продовольства України Олексієм Павленко були кардинально змінені підходи до управління підвідомчих ДП, що і дало змогу цим компаніям покращити фінансові показники вже через рік».

Серед нових підходів Юрій Тарасенко відзначив нову кадрову політику Павленка.

Читайте такожПісля трьох переносів запуску Держпродспоживслужба нарешті розпочала свою роботу

«Нагадаю, що у 2015 році ініціативи екс-міністра, призначення керівників аграрних ДП відбувалось виключно за результатами відкритих конкурсів. Також була впроваджена система контролю та постійного моніторингу за фінансово господарською діяльністю ДП (разом з тим Мінагрополітики не втручалось у операційну діяльність підвідомчих ДП). Крім того, Олексій Павленко взяв курс на масштабну приватизацію держпідприємств, а головним завданням новобраних директорів ДП стала комплексна підготовка ввірених ДП до приватизації», - наголосив експерт.