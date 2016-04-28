НБУ готується зняти заборону на виведення дивідендів за кордон

Національний банк України розпочав збір інформації в рамках підготовки до скасування заборони на купівлю та перерахування іноземної валюти для виплати дивідендів іноземному інвестору за межами України.

Раніше регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

Як повідомляється на сайті НБУ, він зобов'язав банки дізнатися у клієнтів і до 20 травня надати регулятору інформацію про покупця валюти для виплати дивідендів, про уповноважений банк, період, за який виплачуються дивіденди, а також про їхню загальну суму.

На підставі отриманих даних НБУ має намір розробити графік та порядок репатріації дивідендів, яка буде проводитися поступово протягом певного періоду.

Регулятор підкреслює, що скасування заборони на репатріацію дивідендів і відповідний графік будуть діяти після завершення другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ.

Також повідомляється, що провести репатріацію дивідендів зможуть іноземні інвестори, емітенти корпоративних прав/акцій/інвестиційних сертифікатів, та депозитарні установи. При цьому необхідно буде вибрати тільки один уповноважений банк для проведення такої операції, а за спроби провести виплату дивідендів через кілька банків клієнт не буде допущений до таких операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році планує поступово скасувати введені в 2014-2015 роках валютні обмеження відповідно до темпів реалізації попередніх умов, передбачених у погодженій з Міжнародним валютним фондом «дорожній карті».

У даний час на ринку продовжує діяти ряд обмежень для громадян і бізнесу. Зокрема, діє ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тис. грн у гривні та в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн в день, обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тис. доларів США.