Окружний адмінсуд Києва не прийняв критику НБУ з приводу рішення про скасування ліквідації банку "Союз"

Суд зазначає, що 28 березня прийняв обґрунтоване рішення, яке 26 квітня вступило в силу і має бути виконане Національним банком.

"Однак Національний банк України, ігноруючи приписи обов'язкові до виконання положень законодавства протиправно і безвідповідально вирішує вдатися до публічної критики прийнятого судом рішення", - йдеться в ппрес-релізі адмінсуду.

Суд вважає, що дії НБУ суперечать правилам поведінки державного службовця, що забороняють дії, які шкодять інтересам товариства або негативно впливають на його репутацію. Крім того, в рекомендаціях комітету міністрів Ради Європи зазначається, що виконавча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової гілки або довіру суспільства до неї.

"Державні службовці Національного банку України як особливого центрального органу державного управління допустили порушення не тільки приписів національного законодавства, але і правила поведінки державних службовців, визначені на міжнародному рівні", - заявляють у суді.

Окружний адмінсуд Києва наполягає, що такі дії НБУ неприпустимі.

Нагадаємо, Національний банк подав у Вищу кваліфікаційну комісію суддів скарги на суддів Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова, Погрібніченка Ігоря і Віктора Шулежко. На думку регулятора, вони повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за рішення від 28 березня 2016 року, яким була скасована ліквідація банку "Союз".

НБУ вважає, що постанова не містить обґрунтованих висновків про надані докази правомірності рішення Національного банку та мотивів їх неврахування. Крім того, суд не врахував надані йому висновки Вищого адміністративного суду в аналогічних справах.

Банк "Союз" був закритий за систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Він належить колишньому віце-президенту "Родовід Банку" Сергію Дядечку, який і оскаржив рішення НБУ.