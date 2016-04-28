"Дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" закінчив рік зі збитком понад 20 мільярдів

Один із найбільших в Україні банків «Промінвестбанк», який належить російськом державному «Внєшекономбанку», за підсумками 2015 року отримав 20,274 млрд грн збитку, що перевищує збиток за підсумками 2014 року в 3,4 раза.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше, 11 березня, «Промінвестбанк» повідомив про збитки за підсумками 2015 року у розмірі 18,06 млрд грн, тобто оновлені дані більш ніж на 2 млрд грн більше від попередніх.

Згідно з оновленою звітністю, активи банку в 2015 році скоротилися на 17,6% - до 41,650 млрд грн, зобов'язання зросли на 26,6% - до 53,922 млрд грн, а власний капітал станом на кінець 2015 року досяг від'ємного значення на рівні 12,272 млрд грн, у той час як роком раніше він був позитивним і становив 7,948 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У кінці лютого банк повідомив про завершення процедур щодо збільшення капіталу згідно з рішенням акціонерів про докапіталізацію в 2,1 разв, або на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.