Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для імпортерів

Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для імпортерів, виключивши з переліку обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку надходження кредитних коштів від іноземних банків для оплати імпорту.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №290, яка набирає чинності з 29 квітня і діятиме до 8 червня 2016 року включно, виняток стосуватиметься лише тих випадків, коли кредитні кошти направлятимуться іноземним банком-кредитором безпосередньо на користь нерезидента-експортера, тобто без їх зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку.

Регулятор нагадав, що вимога щодо обов'язкового продажу поширюється в тому числі на кошти, отримані резидентами-позичальниками у формі кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів, і реалізація цієї постанови сприятиме збільшенню іноземного банківського кредитування реального сектору економіки України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

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На даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень для громадян і бізнесу. Зокрема, діє ліміт видачі гривневої готівки через каси та банкомати у 500 тис. грн у гривні і в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день, обов'язковий продаж 75% валютної виручки та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборона повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків узгоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти понад еквівалент 50 тис. доларів США.