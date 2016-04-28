Реальна зарплата українців у березні зросла вперше за два роки

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики. Порівняно з лютим 2016 року індекс реальної заробітної плати в березні становив 106,2%.

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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні збільшилася на 7,3%, або на 335 грн, порівняно з лютим і становила 4920 грн. Це значення в 3,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1378 грн.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з березнем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 27,4%.

Найвищі середні зарплати в березні зафіксовано в авіаційному транспорті – 21,1 тис. грн, фінансовій та страховій діяльності – 10,2 тис. грн і в сфері телекомунікацій – 9,5 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в березні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,6 тис. грн, охорони здоров'я – 3,1 тис. грн і освіти – 3,4 тис. грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з лютим зафіксовано на водному транспорті – на 36,3%, у сфері мистецтва і спорту – на 19,8%, в операціях із нерухомістю – на 13,2%. Зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем зафіксовано лише в сфері телекомунікацій – на 3,4%.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму та частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.