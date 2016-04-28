Гривня закрила міжбанк на позначці 25,23 за долар

У четвер, 28 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,18/25,23 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5460/28,5900 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3890/0,3900 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,1865 грн/дол., на цю годину укладено 524 угоди на суму 559,16 млн дол.