НБУ визнав банк "Юнісон" неплатоспроможним

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України № 300/БТ від 28 квітня 2016 року.

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Регулятор відзначає, що, починаючи з середини 2014 року, він неодноразово звертав увагу банку «Юнісон» на невідповідність структури його власності вимогам щодо прозорості. Так, на сьогодні акціонерами банку є 11 компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, жодна з яких не володіє часткою 10% або більшою статутного капіталу фінустанови.

За інформацією НБУ, керівники банку з середини 2015 року стверджували, що зробили його викуп у попереднього власника, оскільки він не мав можливості в подальшому здійснювати підприємницьку діяльність на території України. Пакети документів фізосіб для погодження набуття істотної участі в банку неодноразово подавалися в Нацбанк, проте регулятор не погодив їх через невідповідність фінансового стану заявників вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Також повідомляється, що кошти 98,3% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізосіб в повному обсязі, який складе близько 127 млн грн.

Нацбанк нагадав, що банк «Юнісон» став другим банком, виведеним з ринку через непрозорість структури власності. Раніше, в лютому 2016 року, регулятор прийняв таке рішення щодо банку «ТК Кредит». «Банки, які не приведуть свою структуру власності у відповідність до вимог щодо її прозорості, будуть виводитися з ринку», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, що стартував у березні 2015 року. У березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати відомості про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків до кінця першого кварталу не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів по деяких банках ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і поки цей процес триває.