НБУ повторно вирішив ліквідувати банк "Союз"

Як нагадав регулятор в своєму повідомленні, 15 березня він уже приймав рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Союз", проте Окружний адміністративний суд Києва визнав це рішення протиправним та скасував постанову НБУ.

Пізніше Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скарги Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізосіб, в зв'язку з чим рішення Окружного адмінсуду вступило в силу, і регулятор його виконав.

"Однак, з огляду на наявну у Національного банку інформацію про численні зловживання в банку, і акт про порушення фінансового моніторингу банком "Союз", було прийнято нову постанову правління Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк підкреслив, що банк "Союз" протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також перешкоджав проведенню перевірки в березні 2016 року, і після прийняття рішення про його ліквідацію кілька днів не допускав в приміщення представників фонду гарантування вкладів фізосіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Окружного адміністративного суду Києва Аблова, Погрібніченка та Шулежко після прийняття ними рішення задовольнити вимогу за позовом власника банку "Союз" Сергія Дядечка скасувати рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідації цього банку.