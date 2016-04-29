МЗС про наслідки російської агресії: Україна втратила 20% ВВП

Про це заявив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

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"Російські ставленики руйнують соціальну та економічну інфраструктуру Донбасу, та, власне, цілі заводи перевозяться до Росії. Україна втратила 20% валового внутрішнього продукту у результаті російської агресії", - наголосив Пристайко.