МЗС про наслідки російської агресії: Україна втратила 20% ВВП
06:58, 29 квітня 2016Фінанси
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У результаті російської агресії Україна втратила 20% валового внутрішнього продукту.
REUTERS
Про це заявив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
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"Російські ставленики руйнують соціальну та економічну інфраструктуру Донбасу, та, власне, цілі заводи перевозяться до Росії. Україна втратила 20% валового внутрішнього продукту у результаті російської агресії", - наголосив Пристайко.
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