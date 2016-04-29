Commerzbank AG присудив ПриватБанку STP Award

Нагороду вручив керівник Київського представництва Commerzbank AG Петро Козлинський.

Більше 10 років поспіль ця нагорода вручається ПриватБанку за високу якість оформлення SWIFT-платежів, що є свідченням професіоналізму персоналу ПриватБанку, робота якого відповідає найвищим міжнародним стандартам.

Commerzbank AG – другий за величиною банк Німеччини, входить у топ-50 банків світу за розміром активів. Щорічно Commerzbank AG вручає STP (Straight-Through Processing) Award своїм банкам-кореспондентам, оформлення платежів яких відповідає вимогам автоматичного опрацювання.