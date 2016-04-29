Commerzbank AG присудив ПриватБанку STP Award
10:24, 29 квітня 2016Фінанси
161
Український ПриватБанк став володарем престижної банківської нагороди Commerzbank STP Award 2015 року, яка щорічно присуджується одним з найбільших світових фінансових інститутів за високу якість міжнародних платежів.
Більше 10 років поспіль ця нагорода вручається ПриватБанку за високу якість оформлення SWIFT-платежі
Нагороду вручив керівник Київського представництва Commerzbank AG Петро Козлинський.
Більше 10 років поспіль ця нагорода вручається ПриватБанку за високу якість оформлення SWIFT-платежів, що є свідченням професіоналізму персоналу ПриватБанку, робота якого відповідає найвищим міжнародним стандартам.
Commerzbank AG – другий за величиною банк Німеччини, входить у топ-50 банків світу за розміром активів. Щорічно Commerzbank AG вручає STP (Straight-Through Processing) Award своїм банкам-кореспондентам, оформлення платежів яких відповідає вимогам автоматичного опрацювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter