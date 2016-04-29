Споживча активність росіян досягла історичного мінімуму

Індекс споживчої довіри Nielsen в першому кварталі 2016 року досяг в Росії рекордно низьких значень за всю історію спостережень, пише "Комерсант".

У 18% росіян не залишилося вільних грошей, вони все більше економлять на новому одязі, електроніці та відпустці. У поліпшення ситуації не вірять майже 70% респондентів.

Так, російський індекс споживчої довіри Nielsen в першому кварталі 2016 року оновив історичний мінімум, склавши 63 пункти (у першому кварталі 2015 року — 72 пункти) — це найнижче значення за всі 11 років спостережень. Рекордно низькою — 82% — стала частка росіян з вільними грошима, що залишилися після витрат на основні потреби і обов'язкові платежі. Наприклад, у кризу 2009 року ця частка була 93-96%. На початку 2016 року співвітчизники, які мають вільні фінанси, витрачали їх на новий одяг — 36% і на відпустку — 31%, ще 31% опитаних перекладали їх на заощадження.

Читайте такожЕкономіку Росії не врятує навіть скасування санкцій - Світовий банкЗростання рівня бідності змусило росіян відмовитися від товарів не першої необхідності: понад 50% витрат на покупки в магазинах припали на продукти харчування. Останній раз такий баланс був минулої криза 2008-2009 років.

Загальне число росіян, які прагнуть економити, в першому кварталі 2016 року досягло 76%. Якщо на початку минулого року від витрат на розваги відмовлялися 55% опитаних, то тепер їх стало 59%. Від нового одягу відмовилися 61% респондентів (55% роком раніше), купівлю електроніки відклали 45% (43%). Більше половини росіян — 52% — зізналися на початку 2016 року, що переходять на більш дешеві продукти (48% рік тому).

"Виснаження — так одним словом можна охарактеризувати стан російських споживачів",— підсумовує директор по роботі з глобальними клієнтами "Nielsen Росія" Марина Лапенкова. Не приносить, за її словами, задоволення споживачам і планування літньої відпустки: "росіяни або не йдуть у відпустку зовсім, або вибирають варіанти, які їх не зовсім радують".

Доцент кафедри економічної соціології ВШЕ Діляра Ібрагімова вказує, що поточна картина споживчої активності відрізняється від кризи 2008-2009 років більш затяжними песимістичними настроями.