Міністр фінансів визначився з кандидатурами своїх заступників

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Важливий день. Подаю в апарат Кабміну кандидатури моїх заступників. Це Яна Бугримова, Юрій Буца, Світлана Воробей, Оксана Маркарова, Євген Капінус і Сергій Марченко», - написав міністр. За його словами, ці люди мають гарну репутацію в економічному середовищі. «Сподіваюся, вже сьогодні ми почнемо працювати на повну», - додав Данилюк.

Раніше, 21 квітня, міністр фінансів погодив заяву про відставку свого заступника Артема Шевальова, який обіймав цю посаду з березня 2015 року і курирував питання євроінтеграції і фінансової політики.

28 квітня написала заяву про звільнення заступник міністра фінансів Олена Макеєва, яка під керівництвом Наталії Яресько займалася розробкою податкової реформи в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня ухвалила рішення звільнити з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і призначити на цю посаду Володимира Гройсмана, який заявив про складання повноважень голови Верховної Ради.

Пізніше парламент затвердив представлений прем'єр-міністром кадровий склад уряду. Посаду міністра фінансів зайняв Олександр Данилюк, який раніше був першим заступником глави Адміністрації президента України і представником глави держави в Кабінеті міністрів.